Haftbefehl wegen Angriffs auf Polizisten

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen 26- jährigen Mann erwirkt. Er steht unter anderem im Verdacht Ende Dezember Polizeibeamte angegriffen zu haben. Der Tatverdächtige war zuvor selbst angegriffen worden. Als Polizeibeamte ihm zur Hilfe eilten, beleidigte er sie zunächst und schlug dann auf sie ein. Dabei verletzte er einen Polizisten leicht. Außerdem soll der 26-Jährige am vergangenen Montag in einem Einkaufmarkt in Heidelberg Waren im Wert von rund 140 Euro gestohlen haben. Als eine Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte und sich dem Mann in den Weg stellte, soll er sie zur Seite gestoßen haben und geflüchtet sein. Wenig später konnte er in einem angrenzenden Rapsfeld festgenommen werden. Laut Polizei hatte er ein Teppichmesser griffbereit.