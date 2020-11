Nach einem Brand in der Sonnenberghalle in Angelbachtal-Eichtersheim sucht die Polizei Zeugen. Das Feuer war am späten Freitagnachmittag ausgebrochen, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Ursache ist noch unklar, nach ersten Erkenntnissen der Brandexperten könnten Brandstifter am Werk gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.