Mitglieder des mutmaßlich rechtsextremen Vereins "Uniter" führten im Sommer 2018 bei Mosbach illegale Schießübungen durch. Jetzt muss sich der Mann vor Gericht verantworten, der das Training organisiert haben soll. Im Gericht erschienen ist er am Mittwoch aber nicht.

Der Anwalt des Angeklagten hat jedoch eine Vollmacht seines Mandanten. Nach längerer Beratungspause entschied das Gericht, den Fall zu verhandeln. Möglicherweise wird noch am Mittwoch das Urteil verkündet.

Personen sollen auf Gelände bei Mosbach Gefecht nachgestellt haben

Im Amtsgericht Mosbach wurde am Mittwoch klar: Ein Training sei vor drei Jahren mit dem Vermieter des Geländes abgeklärt gewesen. Strafrechtlich relevant dürfte aber sein, dass die Personen dort ein Gefecht nachgestellt haben sollen. Dafür wiederum hätte es eine Genehmigung durch die Waffenbehörde geben müssen. Die gab es laut Gericht aber nicht.

Gab Angeklagter selbst Schuss mit Waffe ab?

Im Fokus des Verfahrens steht nun, ob der Angeklagte bei der Schießübung damals selbst eine Waffe in der Hand hielt, ob er damit auch einen Schuss abgab, oder ober er nur Waffen an die Übungs-Teilnehmer verteilt hat.

Einspruch gegen Strafbefehl eingelegt, deswegen Verhandlung vor Gericht in Mosbach

Der Angeklagte hatte zuvor einen Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Der Strafbefehl hatte auf 80 Tagessätze gelautet. Nach SWR-Informationen entspricht das etwa 4.000 Euro. Wäre der Strafbefehl rechtskräftig, würde der Mann waffenrechtlich nicht mehr als zuverlässig gelten. Er ist ein ehemaliger Soldat des Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr.

Verteidiger fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft sieht den Sachverhalt wie im Strafbefehl bestätigt und forderte am Mittwoch eine Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro. Der Verteidiger forderte in seinem Plädoyer einen Freispruch für seinen Mandanten.

Schießübung oberhalb von Mosbach

Der Verein "Uniter" hatte das Schießtraining damals auf einem Gelände oberhalb von Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) veranstaltet.

Bei Hausdurchsuchungen in Mosbach, unter anderem bei dem Uniter-Gründer, wurden diese Softairwaffen sichergestellt dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Jens Büttner

Hinweise auf rechtsextreme Haltungen und verfassungsfeindliches Bestreben

Bei "Uniter"-Mitgliedern gibt es nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Hinweise auf rechtsextreme Haltungen und verfassungsfeindliches Bestreben. Der jetzt angeklagte Uniter-Mitbegründer soll das Training organisiert und Softairwaffen - ohne die entsprechende Erlaubnis - an Teilnehmer ausgegeben haben, so die Staatsanwaltschaft.

Softairwaffen und Magazine beschlagnahmt

Nach dem unerlaubten Training hatte es in mehreren Bundesländern Hausdurchsuchungen gegeben, bei denen Softairwaffen und Magazine beschlagnahmt wurden.

Gegen weitere Teilnehmer des illegalen Schießtrainings ergingen bereits Urteile.

