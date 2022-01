Nach mutmaßlichem Amoklauf in Heidelberg - Trauer und Ermittlungsarbeit

Nach dem mutmaßlichen Amoklauf in Heidelberg konnten drei Verletzte das Krankenhaus verlassen. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und sucht nach dem Tatmotiv.

Am Tag nach dem mutmaßlichen Amoklauf in einem Hörsaal auf dem Campus-Gelände im Neuenheimer Feld in Heidelberg ist die Bestürzung groß. Blumen und Kerzen liegen vor dem Gebäude, in dem sich der mutmaßliche Amoklauf abgespielt hat. Der Schock sitzt vor allem bei den Studierenden tief.

Trauerfeier und Schweigeminute geplant

In der Peterskirche ist laut Universität für kommenden Montag (31. Januar) eine zentrale Trauerfeier geplant. Sie soll um die Mittagszeit stattfinden und per Livestream übertragen werden. Genau eine Woche nach der Tat soll es außerdem eine Schweigeminute in der gesamten Stadt geben.

Am Dienstagmittag waren viele Trauernde am Botanischen Garten zusammengekommen.

Drei Verletzte aus Krankenhaus entlassen

Eine 23-jährige Studentin starb noch am Montag den Folgen eines Kopfschusses. Eine 19- und 20-jährige Frau sowie ein 20-jähriger Mann wurden durch die Schüsse leicht verletzt. Sie wurden laut Polizei aus dem Krankenhaus entlassen und befinden sich körperlich auf dem Weg der Besserung.

Universität und Polizei haben die 26 Studenten, die den Angriff im Hörsaal unbeschadet überstanden haben, zu einem Gespräch mit Psychologen eingeladen.

Täter stammt offenbar aus Berlin

Unterdessen hat die Deutsche Presse-Agentur offenbar aus Polizeikreisen erfahren: Der Amokläufer an der Heidelberger Universität stammt aus Berlin. Nach Medienberichten soll der Mann im Stadtteil Wilmersdorf aufgewachsen sein.

Hilfsangebote von Kirche und Universität

Die Peterskirche in der Heidelberger Altststadt soll als Ort der stillen Trauer und des Gebets in den kommenden Tagen geöffnet bleiben. Dort stünden Seelsorgerinnen und Seelsorger für Gespräche bereit. In der Peterskirche suchten bereits am Montagabend Dutzende Menschen Trost. Auch die Universität bietet Unterstützung an. Hilfs- und Beratungsangebote sind hier zu finden.

„Wir sind betroffen und getroffen“ - Anteilnahme und Solidarität aus aller Welt Rektor der Universität Heidelberg: „Diesem Angriff auf unser akademisches Selbstverständnis stellt sich die Ruperto Carola als Gemeinschaft entgegen“ https://t.co/8wxZj4PeKF

Polizei gründet Ermittlungsgruppe "Botanik"

Die Ermittler der Kriminalpolizei nehmen jetzt vor allem das Motiv des Täters und die Herkunft seiner Waffen in den Blick. Kriminaltechniker waren laut Polizei auch am Dienstag vor Ort, um Spuren zu sichern. Es gebe noch keine Hinweise, warum der 18-Jährige die Tat im Hörsaal begangen habe.

"Wir haben keinerlei Hinweise auf eine Beziehungstat. Wir haben auch keine Hinweise, ob der Täter wahllos umhergeschossen hat, also keinerlei Hinweise auf eine Amoktat. Wir wissen es einfach nicht."

Die Polizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe "Botanik" eingerichtet. Das gab der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart bekannt.

Der Name "Botanik" lehnt sich an den Botanischen Garten an. Daran grenzt das Gebäude, in dem die Tat stattfand. Der Täter soll in dem Heidelberger Hörsaal mehrfach auf Studierende geschossen haben.

Kurz vor dem mutmaßlichen Amoklauf hatte der Täter seinem Vater eine Whatsapp-Nachricht geschickt. Nach Angaben der Polizei soll er geschrieben haben, "dass Leute jetzt bestraft werden müssen." Der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar hatte am Montag auf der Pressekonferenz nach der Tat angekündigt, dass man das Umfeld des 18-jährigen Mannheimers jetzt mit Hochdruck durchleuchten werde.

Waffen stammen aus dem Ausland

Wie der Biologie-Student aus Mannheim an die beiden Waffen kam, von denen er eine für den mutmaßlichen Amoklauf nutzte, ist noch nicht geklärt. Er soll die Gewehre vor wenigen Tagen im Ausland gekauft haben. Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass der 18-jährige Deutsche erst in dem Hörsaal des Zentrums für biologische Grundlagenforschung mehrmals schoss. Und sich später vor dem Gebäude selbst tötete. Im Hörsaal selbst sollen rund 30 Studenten gewesen sein.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Winfried Kretschmann entsetzt

Auch viele Politikerinnen und Politiker haben sich entsetzt über die Tat geäußert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) drückte den Opfern sein Beileid aus. Die Nachrichten machten ihn zutiefst betroffen. Seine Gedanken seien bei den Familien und deren Angehörigen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich berührt. Er sagte am Montagabend in Berlin: "Es zerreißt mir das Herz."