Mutmaßliche Amokdrohung an Buchener Schule

Eine mutmaßliche Amokdrohung an einer Schule sorgt am Montag in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) für Verunsicherung. Wegen einer Kritzelei in einer Toilette ist die Polizei vor Ort.

Die mutmaßliche Ankündigung einer Amoktat am Buchener Schulzentrum war bereits am Freitag in einer Mädchentoilette entdeckt worden. Sie sorgte dafür, dass am Montag viele Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht erschienen sind. Die Schulleitung - auch der benachbarten Wimpina-Grundschule - hatte den Eltern freigestellt, ihre Kinder am Montag und Dienstag zu Hause zu lassen.

Polizei sicherheitshalber an Buchener Schule

Der Schriftzug droht laut Polizei an, am Montag und Dienstag "euch alle zu erschiessen". Die Einsatzkräfte sind mit mehreren Streifenwagen vor Ort, um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Das soll auch am Dienstag so sein. Ein Verfasser oder eine Verfasserin der Drohung ist laut Polizei noch nicht ermittelt worden.

Verursacher muss mit Strafe rechnen

Die Kritzelei auf einer Tür werde als Androhung einer schweren Straftat gewertet. Sollte der oder die Verursacher ermittelt werden, könne dies schwerwiegende Konsequenzen haben, so die Polizei. Der Verfasser oder die Verfasserin der Zeilen müsse in jedem Fall den Polizeieinsatz zahlen.