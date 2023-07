Vermeintlicher Amokalarm an Obrigheimer Schule

per Mail teilen

In Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) hat es an der Gemeinschaftsschule einen vermeintlichen Amokalarm gegeben. Hinweise auf eine Bedrohung gibt es nicht.

Am Montagmorgen hat eine unbekannte Person über eine Notruf-App eine mögliche Bedrohung an der Obrigheimer (Neckar-Odenwald-Kreis) Schule gemeldet. Die Polizei durchsuchte dann mit einem Großaufgebot sowohl die Gemeinschaftsschule als auch die Realschule. Die Durchsuchungen ergaben keinen Hinweis auf eine wirkliche Bedrohungslage, so die Einsatzkräfte.

Unterricht an Obrigheimer Schule wieder angelaufen

Die Schülerinnen und Schüler konnten die Gebäude wieder betreten. Der Unterricht wurde wieder aufgenommen. Zuvor waren alle in der Sporthalle zusammengekommen, während die Beamten die Schulen durchsuchten. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe und sucht nach dem Verursacher oder der Verursacherin der Drohung.