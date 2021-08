In der Region leiden nicht nur die Menschen und die Geschäftsleute unter der Corona-Pandemie, sondern auch die Innenstädte als solche. In Mosbach (Nackar-Odenwald-Kreis) sieht man allerdings besonders viele Menschen vor Schaufenstern stehen - Hintergrund ist eine ungewöhnliche Ausstellung.

Wer hat schon noch Lust bummeln zu gehen, durch die Fußgängerzone zu schlendern? So manche Einkaufsstraße sieht an einem normalen Wochentag aus wie am Sonntagnachmittag, coronabedingt leergefegt und still. Die Ausstellung "Altstadtflimmern" in Mosbach bewirkt das Gegenteil.

Historische Stadtaufnahmen und Momente

Ob vor dem Schaufenster einer traditionsreichen Mosbacher Buchhandlung, oder an anderen Orten der Altstadt: Passanten betrachten großformatige Schwarz-Weiß-Fotos, aufgenommen vor mehr als 70 Jahren, teilweise genau an diesen Stellen der Stadt. Fast 100 historische Stadtaufnahmen sind in den Schaufenstern der Mosbacher Geschäfte verteilt. Und teilweise im Film festgehalten: Auf über 20 Bildschirmen flimmern Filme des Mosbacher Amateurfilmclubs "MoFac" aus den 1960er, 70er oder 80er Jahren. Zu sehen sind die Landesgartenschau, ein Festumzug, ein Besuch des Ministerpräsidenten, der Schlagerkönig Heino.

Eigene Heimat als Publikumsmagnet

Dass die historischen Aufnahmen aus der eigenen Umgebung Menschen besonders interessieren, hatte Christine Funk vom Kulturamt der Stadt schon vor einiger Zeit bei einer Gewerbeschau gemerkt. Hier erwiesen sich die gezeigten historischen Ansichten als wahrer Publikumsmagnet.

"Wir setzten jetzt auf Aktionen ohne Menschenmege und Gedränge."

Neben Fotos und Filmen in Schaufenstern finden sich auch einzelne Stationen unter freiem Himmel: verteilt auf besondere Plätze in der Altstadt. Die Fotos für all das kommen übrigens ganz aus der Nähe: aus dem Archiv des Stadtmuseums.