Der Kriegbach hatte so wenig Wasser, dass eine Initiative alle Fische retten musste - und das trotz Regenwetter. Jetzt auf einmal führt er doch wieder etwas Wasser.

Es klingt paradox, angesichts des verregneten Sommers, aber der Kriegbach bei Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist an mehreren Stellen trockengefallen, wie man es im Behördendeutsch nennt. Darauf weist das Regierungspräsidium Karlsruhe hin.

Der Sportfischclub (SFC) Rheinsalm Altlußheim und der Angelsportverein (ASV) Reilingen starteten eine Fisch-Rettungsaktion. Dieter Rösch, BUND Ortsverband Hockenheimer Rheinebene Bild in Detailansicht öffnen Sie fingen die Fische aus den wenigen Wasserlachen, die übrig geblieben waren. Dieter Rösch, BUND Ortsverband Hockenheimer Rheinebene Bild in Detailansicht öffnen Und setzten die Fische an einem anderen Ort mit mehr Wasser wieder aus. Dieter Rösch, BUND Ortsverband Hockenheimer Rheinebene Bild in Detailansicht öffnen Für manche Fische kam jede Rettung zu spät. Dieter Rösch, BUND Ortsverband Hockenheimer Rheinebene Bild in Detailansicht öffnen

Fische aus dem Kriegbach gerettet

Innerhalb des renaturierten Bereichs kann man noch einige Restwasserlöcher sehen, in die sich die Fische zurückgezogen hatten. Zum Leben war das jedoch viel zu wenig Wasser. Der Sportfischclub (SFC) Rheinsalm Altlußheim und der Angelsportverein (ASV) Reilingen hatten deshalb zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in den vergangenen Tagen bereits hunderte Fische in wasserreichere Abschnitte versetzt.

Drei mögliche Gründe fürs Austrocknen

Eigentlich wurde der Kriegbach immer dazu genutzt, Hochwassser aus dem Kraichbach aufzunehmen. Der führt aber zurzeit selbst Niedrigwasser, sodass für den Kriegbach nichts mehr übrig bleibt. Wie kann es aber sein, dass die Bäche austrocknen, obwohl es in den vergangenen Wochen so viel geregnet hat? Dieter Rösch, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Hockenheim, erklärt, dass es dafür drei mögliche Gründe geben könnte.

1. Grund: Renaturierung

Das Problem ist zum Teil hausgemacht. Der Bach musste aufgrund europäischer Vorschriften renaturiert werden – was Dieter Rösch ökologisch auch richtig findet. Aber genau diese Renaturierung trägt eben auch zur Austrocknung mit bei, denn dafür mussten Staustellen abmontiert werden.

2. Grund: Landwirtschaft

Der BUND kritisiert außerdem, dass die Landwirtschaft zu viel Wasser aus dem Kraichbach entnimmt, um damit beispielsweise ihre Äcker zu bewässern. Das würde die Situation noch einmal verschärfen.

3. Grund: Illegale Wasserentnahme?

Ein weiterer Grund, den es aber erst noch zu prüfen gilt, ist eine illegale Wasserentnahme. Also heißt, dass sich jemand einfach am Wasser des Bachs bedient, um damit zum Beispiel den eigenen Garten oder einen Acker zu bewässern.

Hydrologe: Zu wenig geregnet

Uwe Bergdolt, Leiter des Referates Gewässerökologie, sagte, dass es in Kraichgau einfach weniger geregnet habe als im Rest des Landes - und daher der Kriegbach kaum Wasser führt. Der Grundwasserpegel sei zu niedrig. In der Rheinebene erhalten die beiden Bäche normalerweise nochmal Zufluss aus dem Grundwasser. Das findet im Moment aber nicht statt, da auch dort der Grundwasserpegel nach wie vor zu tief sei. Gerade kleineren Bächen würde so das Wasser entzogen werden, so Bergdolt.

Da in den kommenden Tagen wenig bis kein Niederschlag in Sicht ist, wird sich die Situation aus dem Kraichgau heraus Richtung Rheinebene vermutlich weiter verschärfen, sagte der Experte. Möglicherweise muss auch in anderen Bächen Fischbestand gerettet.

Verwirrend: Kriegbach führt plötzlich wieder Wasser

Es ist nicht viel, aber trotzdem führt der Kriegbach auf einmal wieder Wasser. Die Gründe sind derzeit noch unklar. Dieter Rösch, BUND Ortsverband Hockenheimer Rheinebene

Was noch viel paradoxer ist: Seit Mittwochmorgen führt der Kriegbach wieder Wasser, wenn auch nicht viel. Wieso so plötzlich, das weiß Dieter Rösch auch nicht. Es gebe keine Auskunft, weshalb man das Wehr ohne Vorankündigung wieder geöffnet und dadurch den Wasserzufluss wieder hergestellt hat, sagte er. Auch da sei er noch dran, das zu klären.

Immer häufiger Extremwetter

"Wir müssen damit rechnen, dass solche Trockenphasen wegen des Klimawandels immer häufiger vorkommen werden."

Man müsse sich jetzt mit der Politik absprechen, wie man dem begegnet, sagte Rösch. Es sei ein Runder-Tisch mit dem Regierungspräsidium geplant. Dort wollen sie gemeinsam beraten, welche Optionen es gibt. Im Moment ist man aber noch recht ratlos. Der Landtagsabgeordnete Andre Baumann (Grüne) hatte gestern bei einem Ortstermin zugesagt, dass er eine Untersuchung anstoßen wolle, um die Frage zu klären: Wo bleibt all das Wasser im Kraichbach?

BUND-Forderung: Anderes Klima, andere Landwirtschaft

"Wenn wir die Klimaveränderung betrachten, brauchen wir eine andere Landwirtschaft."

Aufgrund der Sandböden des Krieg- und Kraichbachs, könne man keine Beregnung des Ackers machen, ohne einen Schaden für die gesamte Wasserversorgung anzurichten, sagte Rösch. Dafür müssen aber die Förderrichtlinien angepasst werden. Das sei dann kein rein regionales Problem mehr, sondern eins der großen Politik, so Dieter Rösch vom BUND.

Wasserrechte komplett neu überdenken

BUND und Regierungspräsidium sehen die Lage relativ ähnlich. Doch kurzfristig lasse sich das Problem leider nicht lösen, so die Behörde. Langfristig will sie ein Konzept für Niedrigwasserphasen entwickeln, um beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Rösch ist der Meinung, dass man die Wasserrechte komplett neu überarbeiten müsse. Denn die sind noch aus dem 20. Jahrhundert und wurden für eine andere Ausgangslage entworfen. Mit so starken Trockenperioden wie heute hat man damals nicht gerechnet.

"Wir werden wohl in Zukunft immer entweder zu viel oder zu wenig Wasser haben – und eben nicht ein Mittelding."

Deshalb brauche es ein neues Konzept, wie man dieser Situation begegnet. Denn noch einmal eine solche kurzfristige Fisch-Rettungsaktion, das müsse in Zukunft vermieden werden, so Rösch.