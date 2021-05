In Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat angebranntes Essen in der Nacht auf Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Haus war laut Polizei so verraucht, dass sieben Personen das Gebäude verlassen mussten. Ein 60-jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner konnten später zurück in ihre Wohnungen.