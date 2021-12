Stadt will Altkleidersammlung nachhaltiger machen

Die Stadt Heidelberg will die Altkleidersammlung nachhaltiger und transparenter machen. Lange Zeit seien unerlaubt aufgestellte Container geduldet worden, nun würden sie abgebaut, so die Stadt. Bis vor kurzem gab es in Heidelberg rund 220 illegal aufgestellte Altkleidercontainer. Weil viele nicht regelmäßig geleert wurden, entwickelten sie sich oft zu regelrechten Müllkippen. Um so etwas künftig zu vermeiden, stellt die Stadt jetzt 43 eigene Container auf. Zwei Wiederverwertungsfirmen kümmern sich ums Leeren und Sortieren. Gute Kleidung komme in Second-Hand-Läden, die übrigen Textilien würden recycled, hieß es. Die Erlöse gehen an sechs karitative Institutionen, darunter die Heidelberger Malteser und die Caritas.