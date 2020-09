Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf Altkleidersammlungen. Die Stadt Heidelberg will deshalb ihre Altkleidersammlung neu ordnen.

Viele Altkleidercontainer seien überfüllt, denn viele Menschen haben während der Pandemie zuhause aufgeräumt und Kleidung aussortiert. Die Stadt Heidelberg hat auch festgestellt, dass verstärkt wilder Müll rund um die Container abgelagert wird.

Ungeleerte Altkleidercontainer

Teilweise würden die Container von den Aufstellern nicht mehr entleert. Übergangsweise sollen deshalb das Umfeld der Container besser gereinigt und mehr Container aufgestellt werden. Die Stadt will auch illegale Altkleidercontainer im Stadtgebiet abräumen.

Altkleidermarkt eingebrochen

Wegen der Corona-Pandemie sei der Altkleidermarkt massiv eingebrochen, hieß es aus dem Heidelberger Rathaus. Außerdem seien die Preise pro Tonne Altkleider in den vergangenen Jahren von rund 500 auf 200 Euro gesunken. Oft landen die Altkleider in Afrika, zum Beispiel in Kenia (Foto).

Der Altkleidermarkt ist im Umbruch. Oft ist Afrika das Ziel, wie zum Beispiel Kenia. SWR

Europaweite Ausschreibung verschoben

Ursprünglich war in Heidelberg eine europaweite Ausschreibung geplant, um den Abhol-Markt neu zu ordnen. Diese Ausschreibung wurde jetzt aber verschoben. Der Bau- und Umweltausschuss will am Dienstag die Weichen für die vorläufige Neuordnung stellen. Die Entscheidung trifft der Gemeinderat am 8. Oktober.