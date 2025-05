Alter Meßplatz Süd in Mannheim soll grüner und schattiger werden

Ein zentraler Ort in Mannheim am Neckar - der Alte Meßplatz Süd - soll neu gestaltet werden. Geplant sind unter anderem 30 Bäume und mehrere Terrassen und Stufen bis zum Ufer.

Jahrelang lang ist der südliche Teil des Alten Meßplatzes in der Mannheimer Neckarstadt in einem eher desolaten Zustand gewesen. 2011 brannte dort der Alte Bahnhof an der Kurpfalzbrücke ab, lange Zeit stand hier nur die Brandruine herum. Nach dem Abriss wurde auf der Fläche ein Biergarten mit Zugwaggons eröffnet. Nachdem der Biergarten einige Jahre später geschlossen wurde, verfielen die Waggons. Zwischenzeitlich wurde die Fläche als Parkplatz genutzt. Der Platz entwickelte sich zu einem Kriminalitätsschwerpunkt.

Das Umfeld ist nicht das schönste und das sicherste an dieser Stelle. Menschen fühlen sich da auch nicht mehr wohl.

Erst das Projekt ALTER mit seinen kostenlosen Sport- und Kulturangeboten, einem Kiosk und einem Biergarten brachte wieder Leben auf den Alten Meßplatz Süd.

Projekt ALTER bleibt dauerhaft am Alten Meßplatz Süd

Das Projekt ALTER wurde 2018 von mehreren jungen Mannheimern und Mannheimerinnen entwickelt. Es ist gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. SWR

Der ALTER, ursprünglich nur als vorübergehendes Projekt geplant , ist bei der Bevölkerung so beliebt, dass es auf dem Alten Meßplatz Süd bleibt. 2023 ist es umgezogen an seinen dauerhaften Standort - dort, am Brückenkopf der Kurpfalzbrücke, wo sich einst der Alte Bahnhof und der Biergarten befanden. Auf der anderen Seite des großen Platzes, neben einem Supermarkt, entsteht künftig das Forum Deutsche Sprache (FDS). Und nun soll auch die Fläche dazwischen neu gestaltet werden. Am Mittwochabend hat der Mannheimer Gemeinderat die Pläne beschlossen. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) sagte, dies sei ein wichtiges Projekt und eine Bereicherung für die Stadt.

Zentraler Aufenthaltsort mit Bäumen, Pflanzen und Bänken

Der Alte Meßplatz Süd soll sich laut Stadt Mannheim zu einem zentralen Aufenthaltsort für Anwohner und Besucher entwickeln. Noch sieht er eher wie eine Asphaltwüste aus, künftig sollen hier 30 Bäume Schatten spenden und der Platz grüner werden. Geplant sind etwa 540 Quadratmeter an Pflanzflächen, auf denen Stauden und Gräser wachsen sollen. Es soll zahlreiche Möglichkeiten geben, sich hinzusetzen. Gleichzeitig wird ein rund 400 Quadratmeter großer Platz freigelassen, auf dem zum Beispiel kleinere Kulturveranstaltungen stattfinden können.

Der Alte Meßplatz Süd in Mannheim soll mit Bäumen, Sträuchern, Gräsern und Blumen bepflanzt werden. Eine Rampe, Terrassen und Stufen führen runter zum Neckarufer. Stadt Mannheim / bhmp

Zudem sollen künftig mehrere Treppen, Sitzstufen, eine Sitzlandschaft und eine Rampe zum Neckarufer hinunter führen. Geplant sind außerdem ein öffentliches WC und mehrere kleinere Terrassen. Diese sollen laut Stadt Mannheim nicht nur als Sitzmöglichkeiten genutzt werden können, sondern auch als eine Art Tribüne für kleinere Veranstaltungen. Auch Skaten ist laut Stadt an der befestigten Böschung möglich.

Wasserterrassen werden am Neckar angelegt

Unten direkt am Neckar sollen dann Wasserterrassen angelegt werden. Zu ihnen soll am Neckarufer, dem sogenannten Neckarvorland, über Stufen ein Weg aus Trittplatten führen. Von der unteren Terrasse gibt es künftig zwei Wege ins Neckarvorland.

Künftig soll es über eine Rampe einen barrierefreien Zugang von der Bushaltestelle in der Dammstraße zu einer darunterliegenden Sitzlandschaft, zu den Terrassen und zum Neckarufer - dem Neckarvorland - geben. SWR

Bürger haben sich intensiv an der Planung beteiligt

Die jetzt verabschiedete Neugestaltung des Alten Meßplatzes Süd ist mit Beteiligung der Bürger entstanden. Die Gesamtkosten des Umbaus werden derzeit auf etwa 5,3 Millionen Euro geschätzt. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sie dafür davon rund 1,2 Millionen Euro aus dem Bund-Länderprogramm "Sozialer Zusammenhalt" erhält. Voraussichtlich kann mit der Umgestaltung Ende 2028 begonnen werden, so ein Sprecher der Stadt Mannheim. Erst muss der Bau des Forums Deutscher Sprache abgeschlossen sein.