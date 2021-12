Stellenabbau und neue Jobs bei Alstom

Beim französischen Zug- und Bahntechnik-Hersteller Alstom könnten in Mannheim bis zu 25 Stellen wegfallen. Laut Konzern sollen aber mindestens 100 neue Jobs am Standort geschaffen werden - in neuen Arbeitsbereichen wie Software und Digitalisierung, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Das Unternehmen versucht damit den Weg weg von klassischer Industrieproduktion hin zu Digitalem und Dienstleistungen zu gehen. Bundesweit sollen etwa 700 neue Stellen in diesen Bereichen entstehen. Bis zu 1.200 Jobs würden aber abgebaut, unter anderem in Bautzen, Görlitz und Salzgitter. Der Abbau von 25 Stellen in Mannheim sei aber noch nicht beschlossen, so ein Alstom-Sprecher.