Als die Beatles nicht nach Mannheim kamen

Vor 55 Jahren wartete Werner Dombach am Mannheimer Hauptbahnhof auf die Beatles, die dort einen Zwischenstopp einlegen sollten. Warum sie nicht kamen, sollte er erst Jahrzehnte später erfahren.

Im Juni 1966 brach in Deutschland plötzlich die Beatlemania aus – denn der Jugendzeitschrift Bravo war ein riesengroßer Coup gelungen: Sie holten die "Fab Four" nach Deutschland. Drei Städte, sechs Konzerte – und alle deutschen Fans der Beatles drehten durch. Einer von ihnen war Werner Dombach aus Mannheim. Die 10 Mark für ein Ticket hatte er nicht, aber ihm war klar: Wenn die Beatles mit dem Zug in seiner Heimatstadt halten, dann will er auf alle Fälle mit dabei sein!

Vergeblich gewartet

Werner Dombach schwänzte die Schule, war pünktlich am Mannheimer Hauptbahnhof – und wartete. Zusammen mit Hunderten anderer Teenager. Stundenlang. Aber der Zug kam nicht. Seine Enttäuschung war groß – aber die Liebe zu den Beatles blieb.

Inzwischen arbeitet Werner Dombach in einem Musikgeschäft in Stuttgart und verkauft dort Platten. Eines Tages erzählte er Kunden von diesem Tag vor 55 Jahren, an dem er vergeblich auf den Zug mit den Beatles an Bord gewartet hatte. Zufällig hörte sein Kollege Hans Schweizer das Gespräch mit – und konnte das Rätsel lösen.

Angst vor wildgewordenen Fans

Weil der Bahn die Situation mit den vielen Fans am Mannheimer Hauptbahnhof unheimlich war, legte der Zug stattdessen einen außerplanmäßigen Halt in Schwetzingen ein. Werner Dombach staunte, als ihm sein Kollege erklärte: "Ich weiß das, weil ich damals zusammen mit den Beatles im Zug saß!" Und so findet die Geschichte nach über fünf Jahrzehnten einen Abschluss. Die Beatlemania wird Werner Dombach aber wohl trotzdem nie loslassen.