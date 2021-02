Die alla hopp!-Anlage in Buchen wird an den kommenden zwei Wochenenden vorsorglich geschlossen. Das schöne Wetter hatte am vergangenen Wochenende so viele Familien auf die Anlage gezogen, dass die geltenden Corona-Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten, heißt es bei der Stadt. Sei die beliebte Anlage erstmal überfüllt, habe die Stadt kaum noch eine Möglichkeit, regulierend einzugreifen, sagte Bürgermeister Roland Burger. Eine Räumung des Geländes durch Polizei und städtische Ordnungskräfte, wie am vergangenen Wochenende auf der Sinsheimer alla hopp!-Anlage, wolle man unbedingt vermeiden. Die Sinsheimer Anlage ist seitdem komplett gesperrt, in Buchen will man also nur an den Wochenenden das Betreten und den Aufenthalt verbieten. Zunächst bis inklusive 7. März. Man sei sich „der Schärfe der unpopulären Maßnahme“ bewusst, so Bürgermeister Burger, sehe aber keine andere Möglichkeit.