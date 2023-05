Grünes Bad für Mannheimer Pinguine im Luisenpark

per Mail teilen

Den Humboldt-Pinguinen im Mannheimer BUGA 23-Luisenpark geht es glänzend in ihrem neuen Becken. Durch die Sichtscheiben gibt es aber außer Grün zurzeit nicht viel zu sehen.

Ab und zu zischt ein Pinguin an der Scheibe vorbei, wer nicht aufgepasst hat, verpasst den rasenden Auftritt im algengrünen Wasser, denn Pinguine sind unter Wasser fast so schnell wie ein Vogel. Die mit bunten Namens-Markierungen gekennzeichneten Pinguine sind im grünen Wasser nur zu sehen, wenn sie direkt an der Scheibe entlang flitzen.

Aufpassen: Denn die Pinguine sind nur für Sekunden zu sehen SWR

Perfekte Orientierung

Ihnen selbst macht das nichts aus, ihre Orientierung ist perfekt. Die kleinen und großen Besucher an den drei Sichtscheiben allerdings spähen meist vergeblich ins Grün. Umso mehr ist oben los. Und wenn Fütterung ist sowieso. Begeisterung kommt dann auf bei den Pinguinen, die erst Ruhe geben, wenn der Tierpfleger ihnen zeigt, dass der Eimer leer ist.

Bei den vielen Gästen im Luisenpark sind die Pinguine sowieso die Stars, da verspricht die Bundesgartenschau nicht zu viel. Die Algenblüte wird voraussichtlich bald wieder die Sicht freigeben.

Pinguin Harry und Tibsy in Frankfurt