Aleph Alpha zieht Investoren an

Zu den jüngsten Kapitalgebern gehört die Stuttgarter Robert Bosch GmbH, genauer gesagt deren Wagniskapitaltochter. Gemeinsam mit der Schwarz-Gruppe führt das Stuttgarter Unternehmen eine 500 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde für die Heidelberger Softwarefirma an. Neben dem Autozulieferer und dem Eigner des Discounters Lidl stellten insgesamt sieben neue und einige Bestandsinvestoren Geld für die weitere Forschung und Entwicklung zur Verfügung, hieß es heute von Bosch. Man setze große Hoffnungen auf die weiteren Entwicklungen von Aleph Alpha. Bereits vor einigen Monaten hatte sich unter anderem der Walldorfer Softwarekonzern SAP an dem KI-Unternehmen beteiligt - in welcher Höhe ist unbekannt.