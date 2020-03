Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region steigt weiter. In Mannheim kamen elf weitere Personen dazu. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 168. Die meisten zeigen laut Stadt nur milde Krankheitsanzeichen und sind in häuslicher Quarantäne. In Heidelberg sind 109 Menschen an Covid-19 erkrankt, im Rhein-Neckar-Kreis 357. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind 45 Menschen infiziert. Im Kreis Bergstraße gibt es acht neue nachgewiesene Fälle, damit sind es dort insgesamt 104.