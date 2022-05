Verkehrsbehinderungen durch Klima-Aktivisten-Blockade des Mannheimer Luisenrings

Fünf Klima-Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" haben am Montagmorgen den Luisenring in Mannheim blockiert. Folge: Erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr.

Laut Polizei hatten sich vier der fünf Aktivisten auf der Straße am Rand der Mannheimer Innenstadt auf der Fahrbahn festgeklebt. Autos sowie Busse des öffentlichen Nahverkehrs waren dadurch blockiert, es kam zu Staus und massiven Behinderungen. Der Rückstau reichte laut Polizei zeitweise bis auf die A 650, Anschlussstelle Ludwigshafen Oggersheim-Süd/ Bruchwiesenstraße.

Protest gegen Nutzung fossiler Energieträger

"Stoppt den fossilen Wahnsinn" war auf einem Transparent der Aktivisten zu lesen. Bereits im Vorfeld hatten die Aktivisten angekündigt, am Montag in mehreren deutschen Städten gegen die klimaschädliche Nutzung fossiler Energieträger zu protestieren. Die Blockade war bei den zuständigen Behörden nicht angekündigt. In einer Mitteilung der "Letzten Generation" wird eine Aktivistin zitiert, die an der Aktion in Mannheim beteiligt gewesen sein soll:

"Unsere Regierung nimmt die Klimakrise einfach nicht ernst genug. Es geht um unsere Zukunft und da können wir doch nicht tatenlos zuschauen, wie diese den Bach runtergeht!"

Polizei und Rettungskräfte lösen Aktivisten von Straße in Mannheim

Die Beamten hatten die Aktivisten eigenen Angaben zufolge mehrfach aufgefordert, die Fahrbahn zu räumen. Als die Aktivisten dies ignorierten, "mussten diese durch Polizei- und Rettungskräfte von der Fahrbahn gelöst werden", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Versammlungsgesetz und Nötigung

Gegen 9:20 Uhr am Montag war die Straße wieder frei. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Aktivisten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz sowie der Nötigung.