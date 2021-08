per Mail teilen

Vier Aktivistinnen und Aktivsten des Bündnisses "Wurzeln im Beton" haben vor dem Amtsgericht Heidelberg Widerspruch gegen ihre Strafe wegen Hausfriedenbruchs eingelegt. Ihre Aktion hatte für Aufsehen gesorgt.

Immer wieder richtet sich der Protest unterschiedlicher Aktivistinnen und Aktivisten gegen das Unternehmen in Heidelberg: Am Montag ist parallel zum Prozess auch eine Demonstration vor dem Amtsgericht angekündigt. Die Gruppe, die jetzt Widerspruch eingelegt hat, hatte im vergangenen Jahr im August an einer Protestaktion bei Heidelberg-Cement teilgenommen. Sie hatten das Vordach der Firmenzentrale besetzt.

Protest gegen Aktivitäten auf Java

Der Protest richtete sich gegen Aktivitäten des Unternehmens auf der indonesischen Insel Java. In Folge der Protestaktion wurde den vier Beteiligten auf dem Vordach Hausfriedensbruch vorgeworfen und eine Strafe von 1.500 Euro pro Person verhängt.

Montag beginnen wir schon um 8:30 mit einer Mahnwache vor dem Amtsgericht. Klima schützen ist kein Verbrechen! https://t.co/KMLnjELCd7

Aktivisten kritisieren immer wieder den angeblichen sozial-ökologischen Wandel des Unternehmens als bloßes "Greenwashing" . Damit werfen sie dem Unternehmen vor, sich selbst öffentlich umweltfreundlicher und verantwortungsbewusster darzustellen, als es eigentlich ist. Zuletzt gab es Proteste in Heidelberg und vor dem Werk in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis).