Aktionswoche für Erstimpfungen im Kreis

Der Rhein-Neckar-Kreis startet am Montag eine Impf-Aktionswoche- für Erstimpfungen. Sie dauert bis einschließlich, Montag 27. Dezember. Zahlreiche Mitarbeitende der Impfstützpunkte in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim stehen bereit, um täglich Impfungen durchzuführen - jeweils zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr - ganz ohne Termin. Einzige Ausnahme ist Heiligabend; an diesem Tag wird nur bis 14 Uhr geimpft. Das Angebot richtet sich laut Landratsamt an Menschen, die noch nicht geimpft sind und ihre Erstimpfung bekommen sollen. Verimpft werden die Vakzine von Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson.