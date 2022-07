Aktionstag für digitale Vermessungstechnik

Daten sind aus vielen modernen Berufsbildern kaum noch wegzudenken. Und sie spielen immer mehr auch in klassischen Berufen eine Rolle. In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) findet deshalb ein Aktionstag Geodäsie statt. Sie stehen mit Kamera und Dreibeinstativ am Straßenrand, in Baufeldern, an Neubauten: Vermessungstechniker und Technikerinnen. Die Grundlage von allem was dahinter steckt, sind sogenannte Geodäten. Raumbezogene Informationen. Experten erklären heute, wie Navigationsgeräte und Bauprojekte so komplett digital und räumlich vorstellbar werden. Außerdem ist auch eine Geo-Olympiade geplant. Dabei sollen Drohnen und Satellitenempfänger zum Einsatz kommen, um ein Gespür für die Aufgaben zu bekommen. Denn Nachwuchs wird natürlich auch in diesem Bereich gesucht.