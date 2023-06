Aktionstag "Lebendiger Neckar" in Heidelberg und Umgebung

per Mail teilen

Am Sonntag werden zur 20. Auflage des Aktionstags "Lebendiger Neckar" wieder Tausende von Besuchern erwartet. Im Mittelpunkt stehen der Fluss und seine Ufer.

An dem Großereignis "Lebendiger Neckar" beteiligen sich die Kommunen entlang des Flusses - von Ladenburg bis Eberbach (beide Rhein-Neckar-Kreis). In den vergangenen Jahren hat der überregionale Aktionstag immer wieder Tausende von Menschen angezogen. Den ganzen Sonntag über können Besucherinnen und Besucher die Uferlandschaft auf 46 Kilometern Länge erleben.

Uferlandschaft zu Fuß, per Rad, Schiff oder Rollstuhl

Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Aktionen, Vorführungen und Mitmach-Angebote. In Ladenburg zum Beispiel erwartet die Gäste auf der Fährwiese von 11 bis 19 Uhr ein buntes Programm.

Viele Aktivitäten beim Aktionstag in Ladenburg

Der "Türkisch Islamische Kulturverein" bietet erstmals kulinarische Spezialitäten an, das "Technische Hilfswerk Ladenburg" versorgt die Gäste mit Getränken. Außerdem locken Faltboot-Schnupperfahrten und eine kostenlose Führung "Mit dem Fahrrad auf den Spuren der Römer". Die "Johanniter" geben unter dem Motto "Jeder kann Leben retten - Reanimation ist nicht schwer" Einblicke in ihre Arbeit.

Radfahrer und Fußgänger können die Fähre zwischen Ladenburg und Edingen-Neckarhausen am Aktionstag kostenlos nutzen. SWR

Überfahrt für Kraftfahrzeuge mit der Fähre gesperrt

Die Stadt Ladenburg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Überfahrt mit der Fähre nach Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) für Autos den ganzen Sonntag gesperrt ist. Für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, ist die Benutzung der Fähre am Aktionstag hingegen kostenlos.

Heidelberg mit buntem Programm für Groß und Klein

In Heidelberg stehen nach Auskunft der Stadt rund 60 Aktionen und Stände auf der Neckarwiese und entlang der Uferstraße in Neuenheim auf dem Programm. Angeboten werden etwa Rollstuhlbasketball, Stand-up-Paddeln, Lacross und Boule, Ratespiele, ein Kinderflohmarkt, Kinderschminken und ein Badeenten-Wettrennen. Auf zwei Bühnen gibt es Livemusik und Tanz-Vorführungen. Außerdem veranstaltet der Zoo ein Quiz rund um "tierisches Wissen". Theater und Orchester organisieren Gewinnspiele rund um die Schlossfestspiele.

Am Aktionstag locken auf der Neckarwiese in Heidelberg viele Angebote . SWR

Programmpunkte in den Heidelberger Stadtteilen Wieblingen und Ziegelhausen

Der "Stadtteilverein Wieblingen" veranstaltet in der ehemaligen Stadtmühle einen Flohmarkt mit Plakatverkauf. Der "Ping Pong Social Club" lädt auf dem Kerweplatz zum kostenlosen Tischtennis-Turnier ein. In Ziegelhausen bietet die "Textilsammlung Max Berk" des Kurpfälzischen Museums unter anderem eine Führung an.

Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen

Die Stadt Heidelberg empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Über Busse und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) seien die unterschiedlichen Veranstaltungsorte gut erreichbar, informiert die Stadt. So kann etwa die Heidelberger Neckarwiese über die Linie 5 angesteuert werden. Im Neckartal zwischen Mosbach und Heidelberg fährt die S-Bahn Rhein-Neckar im 30-Minuten-Takt.

