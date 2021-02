per Mail teilen

Auf einen Aufruf der Neckar-Odenwald-Kliniken hin haben sich fast 100 Menschen gemeldet, die in Corona-bedingten Engpässen in den Häusern helfen würden. Vor vier Wochen hatte die Klinikleitung den Aufruf gestartet, zu einer Zeit, als noch nicht absehbar war, wie sehr die Corona-Pandemie auch die beiden Häuser in Mosbach und Buchen personell fordern oder sogar über-fordern würde. Gesucht wurden Männer und Frauen mit medizinischer oder pflegerischer Ausbildung, die vorübergehend einspringen könnten. Gemeldet haben sich mehr als 80 Personen aus dem Neckar-Odenwald und angrenzenden Kreisen. Momentan sei man auf externe Helfer nicht angewiesen, sagt Geschäftsführer Hehn, aber für den Bedarfsfall habe man nun einen Pool von Helfern.