Aktion gegen Lebensmittelverschwendung

Bundesweit machen Aktivisten am Samstag auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Auch in Heidelberg ist eine Aktion geplant. Wo genau, wird vorab geheim gehalten. Die Gruppierung holt Essen aus Mülltonnen von Supermärkten und verschenkt es öffentlich an Passanten weiter. Die Aktivisten melden sich selbst bei der Polizei, weil das so genannte "Containern“ offiziell strafbar ist, sagt Mit-Organisatorin Penelope Frank. Auch bei ihrer letzten Aktion haben sich die Aktivisten selbst wegen Diebstahls angezeigt, um auf die -aus ihrer Sicht- Absurdität des Verbotes aufmerksam zu machen. Die Teilnehmer fordern ein "Essen-Retten-Gesetz“ und die Entkriminalisierung der Lebensmittelrettung.