Ideen für neuartige Agri-Photovoltaik-Anlage liegen vor

Im Walldürner Ortsteil Neusaß könnte die erste sogenannte Agri-Photovoltaik-Anlage im Neckar-Odenwald-Kreis entstehen. Nach Angaben von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) wäre sie zugleich eine der ersten Anlagen dieser Art in ganz Baden-Württemberg. Der neuartige Ansatz bei den sogenannten Agri-Photovoltaik-Anlagen ist die Doppelnutzung: Die Photovoltaikmodule stehen senkrecht, verbrauchen also deutlich weniger Fläche als herkömmliche Photovoltaik-Anlagen. Die landwirtschaftliche Fläche drumherum kann zudem weiter genutzt werden. Über die konkreten Ideen für die Flächen in Walldürn-Neusaß informierte sich Landwirtschaftsminister Peter Hauk kürzlich vor Ort. Demnach entwickeln die potentiellen Betreiber derzeit ein Konzept, wie zum Beispiel Geflügelweiden und Ackerflächen zwischen den Photovoltaik-Modulen betrieben werden könnten. Als Standort ist der bereits bestehende Sonnen-Energiepark Neusaß angedacht, um hier schon vorhandene Netzanschlüsse nutzen zu können.