Katzenjammer der besonderen Art im Mannheimer Stadtteil Seckenheim: Dort hat laut Polizei ein Kater schon zum dritten Mal die Nachbarin verletzt. Jetzt muss sich der Besitzer wegen Körperverletzung verantworten.

Der Kater hat es offenbar auf die 77-jährige Frau in der Nachbarschaft abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, krallte sich das Tier schon zweimal an den Beinen der Frau fest. Einmal habe ihr der Kater sogar ins Schienbein gebissen und eine blutende Wunde verursacht. Warum das Tier sich so verhielt, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ein klärendes Gespräch zwischen der Rentnerin und dem Besitzer des Katers scheiterte. Deshalb erstattet die Frau Anzeige bei der Polizei. Der Besitzer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.