Corona-Demos in Mannheim: Polizeibeamte beklagen wachsende Aggressivität

Durch die unangemeldeten Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen unter anderem in Mannheim geraten Polizeibeamte immer mehr unter Druck. Manche können das nicht gut wegstecken.

Die sogenannten "Montagsspaziergänge" als Protest gegen staatliche Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind nicht angemeldet und deswegen verboten. Sie scheinen inzwischen vielerorts zum Dauerzustand zu werden. Ein Dauerproblem ist das vor allem auch für die Polizei. In Mannheim gab es bereits vier dieser Versammlungen in der Innenstadt. Einmal wurden dabei 13 Polizisten verletzt.

Corona-Demos in Mannheim: Jedes Mal anders

Am Montagabend (3. Januar 2022) gab es erneut eine unangemeldete Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Polizei und unbeteiligte Passanten in der Innenstadt müssen mit allem rechnen. Kriminalrat und Polizeisprecher Patrick Knapp ist die vierte Woche in Folge bei diesen Ereignissen im Einsatz. Und jedes Mal ist es anders.

"Heute Abend haben wir wieder so ein typisches Katz-und-Maus-Spiel nur in anderer Art Weise. Wir haben wieder Personengruppen, die sich bei Erkennen oder Ansprache durch die Polizei verteilen. Aber die Stimmung ist heute Abend bislang friedlich und unproblematisch."

Polizeisprecher: "Deutliche Aggressivität gegenüber der Polizei"

In den vergangenen Wochen sei das durchaus anders gewesen, so Knapp. Da sei eine "deutliche Aggressivität gegenüber der Polizei" zu spüren gewesen.

Polizeieinsatz am 20. Dezember in der Mannheimer Innenstadt SWR

Bei Demo in Mannheim werden 13 Polizeibeamte verletzt

Rückblick: 20. Dezember 2021: Da zog eine Gruppe aggressiver Teilnehmer einer unangemeldeten Protest-Aktion durch die Mannheimer Innenstadt. Die Polizei musste eingreifen. 13 Beamte wurden dabei verletzt. In den sozialen Netzwerken wie Twitter und Telegram werden die Aktionen jedes Mal mehr oder weniger offen angekündigt. Ein Dilemma für die Polizei, die mit solchen schwer einzuschätzenden Lagen schon während der gesamten Dauer der Pandemie zu tun hat.

"Jetzt, nach zwei Jahren, stehen wir an einem Punkt, wo die Leute auf uns zukommen, zumindest eine Minderheit und beleidigt uns und schlägt auch mal mit der Faust zu. Das ist natürlich sehr schwierig für die Kollegen zu verstehen und zu akzeptieren. Und da muss man auch immer mit den Kollegen reden, dass sie das gut wegstecken und sehr souverän agieren, wie es der Polizeiführer dann auch will."

Unübersichtliche Lage in Innenstadt: Wer gehört zum Protest?

Die Lage am Montagabend (3. Januar 2022): Unübersichtlich. Viele Menschen, die herumgehen, stehen, warten, schauen. Aufruhr gibt es immer nur kurz in kleinen Gruppen. Für die Einsatzkräfte ist zunächst schwer zu unterscheiden, wer dazugehört und wer hier einfach nur einkauft oder bummelt. Die Stimmung ist angespannt.

Eine Passantin sagt ins SWR-Mikrofon, sie finde es "auf jeden Fall gut, dass die Polizei vor Ort ist. Da fühlt man sich schon sicherer. Weil, als ich dort eben durchgelaufen bin, haben sich zwei Parteien gegenseitig angeschrien. Das fand ich schon sehr merkwürdig."

Polizei-Einsatz wegen unangemeldeter Versammlung gegen Corona-Maßnahmen in Mannheimer Innenstadt Mitte Dezember dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PR-Video | René Priebe

Polizei Mannheim muss "flexibel reagieren"

Polizeisprecher Patrick Knapp ist froh, dass es am Montagabend kaum aggressive Angriffe gegen die Polizei gab. Aber: Ein Zeichen, dass die Protest-Bewegung schon abebbt, sieht er darin nicht.

"Man kann gar nichts sagen. Es ist jeden Abend anders, jeder Montag verläuft anders. Wir haben unterschiedliche Personen-Zusammensetzungen, wir haben eine unterschiedliche Anzahl an Personen, die Verläufe sind wirklich jedes Mal anders und wir müssen flexibel reagieren."

Die Bilanz des Abends: Anzeigen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Widerstand gegen die Polizei. Keine Verletzten.