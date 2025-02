Im Herbst 2024 ist die ASP erstmals bei einem Wildschwein in BW nachgewiesen worden. Seitdem wurden Zäune gebaut und Sperrzonen eingerichtet. Wie hat sich das Seuchengeschehen entwickelt?

Seit vielen Monaten grassiert die Afrikanische Schweinepest (ASP) in der Rhein-Neckar-Region. Im August vergangenen Jahres wurde die Tierseuche erstmals bei einem Wildschwein in Baden-Württemberg nachgewiesen. Ein Jäger hatte das Tier bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) erlegt. Seitdem gelten in der Rhein-Neckar-Region verschiedene Vorbeugemaßnahmen - wie etwa Sperrzonen und Zäune. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag mitteilte, sollen diese auch weiter gelten.

Afrikanische Schweinepest - Über 500 positive Fälle im Kreis Bergstraße

Mehr als 500 Fälle von Schweinepest seien in den vergangenen Monaten im Kreis Bergstraße festgestellt worden, heißt es. Dort verlaufe das Seuchengeschehen "extrem dynamisch". In Heppenheim (Kreis Bergstraße) zum Beispiel seien in jüngster Zeit gleich drei infizierte Tiere gefunden worden. Die dort verlaufende Bundesstraße 460 sei die letzte Bastion vor der Landes- beziehungsweise der Kreisgrenze. Man müsse auch in Baden-Württemberg jederzeit mit weiteren positiven Funden rechnen. Dasselbe gelte für den Raum Mannheim: Auch dort seien zahlreiche infizierte Kadaver entdeckt worden.

Die ASP macht nicht vor Kreis- oder Landesgrenzen Halt. Wir beobachten weiterhin mit Sorge das extrem dynamische Seuchengeschehen im Kreis Bergstraße.

Zäune und Sperrzonen seien weiter wichtig für Eindämmung

Der Rhein-Neckar-Kreis schützt sich vor allem mit Zäunen: Bislang seien entlang von größeren Straßen insgesamt 22 Kilometer Schutzzäune aufgestellt worden. Weitere Elektrozäune sollen folgen. Für die Eindämmung der Schweinepest seien solche Zäune extrem wichtig, weil so die Wildschweine daran gehindert werden, das Virus in schweinehaltende Betriebe einzuschleppen. Auch die als Sperrzonen eingestuften Wälder seien für die Eindämmung weiterhin wichtig. Es gelte nach wie vor, die Wildschweine nicht aus ihren Revieren zu vertreiben, heißt es.