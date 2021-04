per Mail teilen

Aufheulende Motoren, quietschende Reifen und lautes Gegröle - in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) werden so genannte Poser immer mehr zum Problem. Viele Anwohner haben sich schon über nächtlichen Lärm beschwert.

Vor allem junge Menschen treffen sich regelmäßig auf dem Parkplatz des Schwimmbads in Sinsheim, berichtet die Polizei. Mit ihren hoch motorisierten und dementsprechend lauten Autos zum Ärger der Bürger. Gegen mehrere Ruhestörer seien bereits Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Die Polizei beoachtet das Phänomen. Im Gespräch mit SWR4-Moderator Patrick Figaj berichtet der Mannheimer Polizeisprecher Norbert Schätzle über das Phänomen.

Ruhestörung nachts und am Wochenende

Laut Polizei sind die Ruhestörer vor allem an den Wochenenden nach 22 Uhr unterwegs. Bis zu 15 solcher Fahrzeuge gleichzeitig waren es am vergangenen Samstag auf dem Schwimmbadparkplatz in Sinsheim. Über den ganzen Abend verteilt sollen es noch deutlich mehr gewesen sein.

Treffpunkt sind oft Parkplätze

Die Polizei sprach Verwarnungen und Platzverweise aus. Auch vom Parkplatz eines Supermarkts und der Badewelt wurden der Polizei am Wochenende Ruhestörungen durch Autoposer gemeldet. Darüber hinaus erwischten die Beamten in der Nacht zum Sonntag vier Personen in einem Auto, die gegen die Corona-Regeln verstießen. Sie müssen laut Polizei mit einem Bußgeld rechnen.

Mannheim: Poser seit vielen Jahren aktiv

In Mannheim kennt man das Problem seit vielen Jahren. Hier hat die Stadt zuletzt die Fressgasse in der Innenstadt zeitweise gesperrt, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Auch mit regelmäßigen Kontrollen versucht die Polizei, es den Autoposern schwerer zu machen.