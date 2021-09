Älteste Kirchenglocke wird 500 Jahre alt

Gefeiert wird dieses Jubiläum am Sonntag mit einem Glockenfest im Gemeindezentrum des Stadtteils Neuhermsheim. Die Glocke ist mit einem Durchmesser von nur 43 Zentimetern eher klein, trotzdem blickt sie auf eine lange Geschichte zurück und hat Grund zum Feiern: Die Kirchenglocke des Evangelischen Gemeindezentrums Neuhermsheim wurde bereits im Jahr 1521 gegossen - in der Biberacher Gießhütte in Briel. Bevor sie im Jahr 2007 in Neuhermsheim ihren Platz bekam, hing sie in einem Rathaus, einem Glockenfriedhof und weiteren zwei Kirchen. Dabei führte ihre Route vom Alb-Donau-Kreis über Waldshut am Hochrhein und dann schließlich nach Mannheim.