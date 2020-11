per Mail teilen

Die Adler Mannheim starten mit einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Das geht aus dem heute vorgelegten Spielplan hervor. Der Auftakt für die Adler ist für den 19. Dezember geplant, also zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG. Die Liga hatte trotz der Corona-Einschränkungen beschlossen, mit allen 14 Clubs, aber zunächst aufgeteilt auf zwei Gruppen, in die Saison zu starten.