Rund 700 Fans der Mannheimer Adler haben sich Freitagabend vor der SAP-Arena versammelt, um gemeinsam um den am Mittwoch verstorbenen Hallensprecher Udo Scholz zu trauern. Nach Angaben eines Adler-Sprechers legten die Fans Kränze und Blumen vor der Arena nieder. Der Club hat über einem der Arena-Eingangsbereiche ein großes Banner in Gedenken an Udo Scholz angebracht. Scholz war seit 1994 Hallensprecher bei den Adlern. Er starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands.