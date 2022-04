Die Adler Mannheim haben auch das zweite Spiel gegen die Eisbären Berlin im Play-off-Halbfinale am Donnerstagabend verloren. Sie unterlagen in der SAP Arena mit 3:6. Damit stehen sie in der Serie best of five vor dem Halbfinal-Aus. Am Sonntag müssen die Adler Mannheim in Berlin antreten. Spielbeginn ist um 17 Uhr.