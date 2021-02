per Mail teilen

Der deutsche Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga das Top-Spiel der Südgruppe gewonnen und die Tabellenführung gefestigt. Der Titelverteidiger gewann trotz mehrerer Gegentreffer in der Schlussphase in München 5:4. Zuvor hatten die Adler schon klar mit 5:1 geführt. Die Mannheimer haben jetzt nach 16 Spielen 36 Punkte auf dem Konto.