Doppeltes Pech für die Mannheimer Adler. Nach der überraschenden Heim-Niederlage gestern Abend im ersten Play-Off-Viertelfinal-Spiel gegen die Straubing Tigers melden die Adler heute das Saisonaus für David Wolf. Der Stürmer hatte sich in der gestrigen Partie eine schwere Armverletzung zugezogen und wurde bereits in der vergangenen Nacht operiert. Die Adler müssen morgen in Straubing gewinnen, um sich die Chance auf das Play-Off-Halbfinale zu wahren. Durch die Verletzung fällt Wolf auch für die in einem Monat beginnende Eishockey-Weltmeisterschaft aus.