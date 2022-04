Neue Chance für Adler beim Kampf um Deutsche Meisterschaft

Nach dem 5 :3 Sieg in Berlin am Sonntag geht es für die Mannheimer Eishockey-Adler im Kampf um die Deutsche Meisterschaft heute weiter. Nach dem dritten Playoff-Halbfinale in der Serie "Best of Five" verkürzten die Mannheimer gegen den amtierenden Meister Eisbären Berlin auf 1:2. Heute Abend um 19.30 Uhr treffen die beiden Mannschaften im vierten Spiel aufeinander. Wenn die Adler gewinnen kommt es zum fünften und entscheidenden Spiel. Wenn sie verlieren ist die Saison damit für die Mannheimer beendet.