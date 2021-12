per Mail teilen

Die Mannheimer Adler haben ihren Negativtrend in der Deutschen Eishockeyliga gestoppt. Nach drei Niederlagen in Serie gewann das Team von Trainer Pavel Groß gestern Abend mit 4:3 nach Penalty-Schießen bei den Kölner Haien. Den entscheidenden Treffer erzielte Tim Wohlgemuth. Mannheim bleibt damit Tabellendritter. Morgen erwarten die Adler bereits die Augsburger Panther zum Heimspiel in der SAP-Arena.