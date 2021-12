Adler gewinnen drittes Spiel in Serie

Die Adler Mannheim haben am Donnerstagabend mit 4:1 gegen Düsseldorfer den dritten Sieg in Serie erspielt. Während bei den Adlern nach und nach zuvor ausgefallene Spieler wieder zurückkehren, fehlten der DEG viele Nationalspieler. Tabellenführer vor Mannheim ist weiter Berlin. Vor sämtlichen Spielen gab es eine Schweigeminute für einen am Mittwoch gestorbenen Juniorenspieler der Löwen Frankfurt. Der erst 18 Jahre Niclas Kaus war am vergangenen Samstag in einem U20-Spiel so unglücklich gegen die Bande geknallt, dass er schlimme Kopfverletzungen davon getragen hatte und daran schließlich starb.