Die Adler Mannheim haben in den Playoffs der Deutschen Eishockeyliga (DEL) das Saisonende abgewendet. Nach einem 5 zu 3 Sieg in Berlin geht es für die Mannheimer Eishockey-Adler im Kampf um die Meisterschaft weiter. Im dritten Spiel des Playoff-Halbfinales verkürzten die Mannheimer damit gegen den amtierenden Meister Eisbären Berlin auf 1:2. Dadurch kommt es am Dienstag in der SAP Arena zum vierten Aufeinandertreffen.