Ein Jahrhundertprojekt nimmt weiter Formen an: Am Dienstag beginnen die Arbeiten zum letzten großen Bauabschnitt für die Ortsumfahrung Adelsheim. Bei der bereits gebauten Seckachtalbrücke geht es nun an den sogenannten Dambergaufstieg. Die schwierige topografische Lage und die geologische Situation machen es nötig, den Hang des Dambergs zunächst zu sichern, außerdem muss eine Hauptleitung der Bodensee-Wasserversorgung im Berg erneuert, bzw. verlegt werden. Das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe rechnet damit, dass mindestens 130.000 Kubikmeter Erde bewegt werden müssen, um die neue Trasse zu erstellen. Die Kosten für diesen Bauabschnitt liegen bei rund 11 Millionen Euro.