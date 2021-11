ADAC: Öffentlicher Nahverkehr vergleichsweise günstig

Das Fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr ist in Mannheim vergleichsweise günstig. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des ADAC. Der Automobilclub hat die Ticketpreise in 21 Großstädten miteinander verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass die Preise von Einzelfahrscheinen zum Teil doppelt so teuer sind – bei überwiegend gleicher Leistung. Im Durchschnitt kostet ein Einzelticket laut ADAC 2,88 Euro – in Mannheim zahlen die Fahrgäste aber nur 2,70 Euro. Die Einzelfahrkarte für Kinder ist in Mannheim mit 1,90 Euro allerdings am teuersten. Auch bei den Monatskarten schneidet Mannheim besser als der Durchschnitt ab. Kritisiert wurde dagegen, dass es keinen Kurzstreckentarif gibt – aber der wird ab dem 1. Januar 2022 im Rahmen der neuen Tarifstruktur eingeführt. Außerdem soll es dann unter anderem ein günstiges Ticket für Arbeitnehmer geben, die vorwiegend im Homeoffice arbeiten.