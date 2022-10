Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises wendet sich Landrat Clemens Körner (CDU) in einem offenen Brief an die Bürger. Darin warnt er, dass vertrauliche Daten von Einwohnern im sogenannten Darknet veröffentlicht werden könnten oder dies sogar schon geschehen sei. mehr...