Heidelberger Basketballer ziehen für ein Spiel nach Mannheim um

Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg ziehen für das Duell in der Bundesliga mit dem FC Bayern München Ende Dezember in die Mannheimer SAP-Arena um - für einen guten Zweck.

Die Academics teilten am Montag mit, zum ersten Mal überhaupt trete das Basketball-Team in der Mannheimer SAP-Arena an. Das Spiel gegen die Bayern ist für den 27. Dezember angesetzt.

Je verkaufte Karte soll ein Euro an die Stiftung "Courage" zur Unterstützung chronisch kranker Kinder gespendet werden. Die Stiftung wurde bereits 2002 am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Uniklinikums Heidelberg ins Leben gerufen. Sie verfolgt das Ziel, Zusatzleistungen für chronisch kranke Kinder ergänzend zur medizinischen Betreuung umzusetzen.

"Gegen ein Euroleague-Playoffteam in einer großen Arena zu spielen, ist etwas, wovon jeder Trainer und Spieler träumt."

Academics-Chef Lautenschläger: "Langgehegter Traum"

Der Geschäftsführende Academics-Gesellschafter Matthias Lautenschläger teilte mit, es sei ein "langgehegter Traum, eines Tages in der Bundesliga zu agieren und ein Spitzenspiel in einer der schönsten und modernsten Arenen Deutschlands zu haben." Lautenschläger teilte weiter mit: "Unsere etatmäßige Heimspielstätte bleibt der SNP dome (in Heidelberg), doch wir wollen auch in Mannheim bekannter werden und dort das Zuschauerinteresse für die Academics wecken".

Vorn im Bild: Jordan Geist von den Academics Heidelberg (Archivbild) IMAGO Michael Schepp

Academics Heidelberg: 2021 Rückkehr in die Bundesliga

Der neunfache deutsche Meister Heidelberg firmiert seit 2012 unter dem Namen "MLP Academics" und hat im vergangenen Jahr (2021) nach 36-jähriger Unterbrechung den Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft.