Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg stehen nach 36 Jahren vor der Rückkehr in die Erstklassigkeit. Der Club hat sportlich den Aufstieg aus der 2. Liga geschafft. Der Tabellenführer der Playoff-Gruppe 2 profitiert davon, dass die "Kirchheim Knights" vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurden. Damit kann ein mögliches Entscheidungsspiel um den Gruppensieg nicht mehr stattfinden. Am kommenden Wochenende treffen die Heidelberger in den Finalspielen um den Zweitliga-Titel auf die "Giants Leverkusen". Noch offen ist, ob die Heidelberger die Lizenz für die Bundesliga (BBL) erhalten. Durch den kürzlich fertiggestellten "SNP Dome" sind die Klub-Verantwortlichen zuversichtlich, die Anforderungen zu erfüllen.