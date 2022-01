Leichtflugzeug-Absturz bei Sinsheim: Ursache offenbar Piloten-Fehler

Die Ursache für den Hubschrauberabsturz bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mit drei Toten ist weiter unklar. Die Untersuchungen dauerten noch an, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundesstelle für Flugunfallunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig, die am vergangenen Freitag einen Zwischenbericht zu dem Unfall veröffentlicht hatte. Dieser gebe aber nur den Sachstand wieder und stelle kein Untersuchungsergebnis dar, hieß es. Bei dem Absturz Mitte Oktober waren der 61-jährige Pilot sowie zwei Passagiere ums Leben gekommen. mehr...