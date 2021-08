Die Wasserschutzpolizei ermittelt gegen den Eigentümer eines französischen Fahrgastschiffs wegen vorsätzlicher Gewässer-Verunreinigung. Bei einer Kontrolle am Freitagabend am Mannheimer Rheinkai stellten die Beamten fest, dass die bordeigene Kläranlage offenbar schon seit zwei Jahren defekt war, die Abwässer wurden seitdem laut Polizei in den Rhein geleitet. Der 43-jährige Schiffsführer gab laut Polizei zu, das ungeklärte Abwasser auf Anweisung des Schiffseigners wiederholt in den Rhein geleitet zu haben - aus "Gewinnsucht", wie es hieß.