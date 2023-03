Abschiedsveranstaltung in der Hebammenschule Heidelberg

Gleichzeit werden die letzten Hebammenauszubildenden der traditionsreichen Schule verabschiedet. Die Hebammenschule Heidelberg ist mit 257 Jahren eine der ältesten Ausbildungsstätten für Hebammen in Deutschland. Inzwischen geht dem Hebammenberuf ein Studium voraus. In Zukunft soll in der Schule in Heidelberg der berufspraktische Teil der Bachelorstudiengangs stattfinden. Der theoretische Unterricht des dualen Studiums findet an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen statt. Laut Uniklinikum Heidelberg geht der Hebammenberuf schon lange über die reine Geburtshilfe hinaus. Zunehmende Komplexität im Gesundheitswesen erforderten immer mehr wissenschaftliches Fachwissen.