Mannheimer Schülerinnen und Schüler im Prüfungsstress

An den Gymnasien im Regierungsbezirk Karlsruhe haben am Montag die schriftlichen Abitur-Prüfungen begonnen. An den allgemeinbildenden Gymnasien werden dieses Jahr knapp 8.000 Schülerinnen und Schüler geprüft, an den beruflichen sind es rund 3.600. Für das Fach Deutsch am Mittwoch gehören unter anderem Goethes "Faust" und " Der Steppenwolf" von Hermann Hesse zur Pflichtlektüre. mehr...