Abiturprüfungen beginnen

Am Montag beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen an den Gymnasien in Baden-Württemberg. Im Regierungsbezirk Karlsruhe treten mit über 2000 Prüflingen die meisten Schüler im Rhein-Neckar-Kreis an. Die Prüfungen starten in den Fächern Italienisch, Portugiesisch und Spanisch und enden am 10. Mai mit Französisch-Prüfungen. Im Fach Deutsch müssen die Abiturprüflinge unter anderem Gothes Faust gelesen haben, außerdem den Steppenwolf von Hermann Hesse. Die Mündlichen Prüfungen sind für Ende Juni bis zum 8. Juli angesetzt. Die Zahl, der an der Abiturprüfung teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, ist gegenüber dem Vorjahr an den allgemeinbildenden Gymnasien um etwa neun Prozent gestiegen.